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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава крымских немцев Гемпель призвал денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

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Анатолий Гаранин/РИА «Новости»

Денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» призвал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. Об этом пишет РИА Новости.

Договор был подписан 12 сентября в 1990 году, он также известен как договор «Два плюс четыре». Его заключили ФРГ, ГДР, Франция, СССР, США и Великобритания.

Подписание проходило в Москве.

Гемпель заявил, что такую позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.

«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — высказался глава автономии.

Он добавил, что немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении РФ.

«Современная Германия игнорирует положения договора от 12 сентября 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанного при объединении ГДР и ФРГ», — указал Гемпель. По его оценке, договор определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе. Он считает, что в документе прописаны эффективные меры по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.

Юрий Гемпель также утверждает, что соотечественники в Германии, а также сами немецкие граждане интересуются, как переехать жить в Крым. Он отметил, что немцы видят в Российской Федерации хранительницу христианских ценностей.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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