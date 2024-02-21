Сотни солдат ВСУ могли попасть в плен в Авдеевке

Во время отступления украинских вооруженных сил из Авдеевки от 850 до 1000 украинских военнослужащих могли пропасть без вести или попасть в плен. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух украинских солдат и западных чиновников.

По данным издания, оценки числа украинцев, которые могли оказаться в плену у российских военных или исчезнуть без вести, в настоящее время расходятся. Более точное число невозможно установить до тех пор, пока Украина не укрепит свои оборонительные позиции за пределами Авдеевки, как отмечает The New York Times. Генерал ВСУ Александр Тарнавский ранее признал, что на последнем этапе вывода сил из Авдеевки часть украинских военнослужащих оказалась в плену.

17 февраля главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня, 20 февраля, глава российского оборонного ведомства представил подробный отчет главе государства о захвате Авдеевки. Сергей Шойгу отметил, что Генштабу удалось провести операцию по установлению контроля над городом с минимальными потерями и максимальной эффективностью.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.