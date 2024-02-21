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Польские фермеры принесли пророссийские плакаты на акцию у границы с Украиной

Zet: польские фермеры на украинской границе принесли пророссийские плакаты

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Roman Baluk/Reuters

Протестующие польские фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские транспаранты, а также плакаты против Киева и Брюсселя. Об этом пишет издание Zet.

Издание опубликовало фото, на котором изображен один из участвующих в протесте тракторов, на котором прикреплен баннер с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

Отмечается, что правоохранители не мешали проведению акций.

20 февраля фермеры Польши, которые протестуют против поставок украинской агропродукции в Европу, высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

Ранее фермеры Польши из-за кризиса с украинским зерном выступили за выход страны из ЕС.

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