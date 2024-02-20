Украинского таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов

В Одессе женщину-таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов. Об этом сообщает издание «Страна».

По информации издания, во время поездки на такси пассажирка заметила, что водитель смотрит российский сериал на смартфоне. Она заявила, что такие произведения должны вызывать отторжение и очень удивилась, что у женщины этого не происходит.

Затем женщины начали говорить о политике и военных действиях, но позже снова вернулись к сериалам. Водитель объяснила, что смотрит российские сериалы в связи с тем, что украинских нет, однако пассажирка с этим не согласилась.

После поездки пассажирка написала жалобу на водительницу, сообщает «Страна». После произошедшего женщину уволили с работы.

До этого в Одессе молодые люди станцевали под хит Reflex «Нон-стоп» на русском языке.

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