Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинского таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов

«Страна»: в Одессе таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов

close
100%
Shutterstock

В Одессе женщину-таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов. Об этом сообщает издание «Страна».

По информации издания, во время поездки на такси пассажирка заметила, что водитель смотрит российский сериал на смартфоне. Она заявила, что такие произведения должны вызывать отторжение и очень удивилась, что у женщины этого не происходит.

Затем женщины начали говорить о политике и военных действиях, но позже снова вернулись к сериалам. Водитель объяснила, что смотрит российские сериалы в связи с тем, что украинских нет, однако пассажирка с этим не согласилась.

После поездки пассажирка написала жалобу на водительницу, сообщает «Страна». После произошедшего женщину уволили с работы.

До этого в Одессе молодые люди станцевали под хит Reflex «Нон-стоп» на русском языке.

Ранее белгородца обвинили в поддержке Украины из-за желто-голубого тента на крыше дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами