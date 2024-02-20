«Радио Свобода»* признали нежелательной в РФ НПО

Минюст признал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) нежелательной в РФ НПО. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля 2024 года. В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Сайт соответствующего СМИ был заблокирован в марте 2022 года «за распространение фейков» о специальной военной операции России на Украине. При этом в мае 2021 года российские налоговые органы инициировали процедуру банкротства этого СМИ из-за нарушения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

До этого в Казани арестовали редактора «Радио Свобода» Алсу Курмашеву.

Журналистка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Ее адвокат Эдгар Матевосян заявил, что Курмашева не считает себя виновной. Женщина является гражданкой США.

Ранее экс-директора русской службы «Радио Свобода» Марию Гессен заочно арестовали.