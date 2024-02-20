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В аэропорту Киева рассказали, как быстро могут возобновить работу при разрешении

Аэропорт Киева Борисполь может возобновить работу за три недели при разрешении

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РИА «Новости»

Международный аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит соответствующее разрешение на полеты. Об этом сообщил украинский телеканал «Эспресо».

«Аэропорт Борисполь может возобновить функционирование через три недели. Условие — разрешение на полеты», — заявили в репортаже.

Отмечается, что в воздушной гавани есть только сотрудники аэропорта, «которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование».

«Как говорят в руководстве, нужно три недели, чтобы полностью принимать и отправлять рейсы», — отмечает телеканал.

Аэропорт Борисполь, как и другие украинские аэропорты, полностью прекратил свою работу 24 февраля 2022 года. Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

В декабре прошлого года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что международный аэропорт Борисполь, расположенный в Киевской области, скоро вновь откроет свои двери и сможет отправлять и принимать воздушные суда.

Ранее сообщалось, что поставка партии старых БТР из Болгарии на Украину задерживается.

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