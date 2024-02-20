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В Петербурге водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе

Водитель иномарки в Петербурге сбил школьницу на пешеходном переходе

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Haggardous50000/Shutterstock

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля марки Chevrolet наехал на десятиклассницу. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, инцидент произошел накануне на Замшиной улице. За рулем транспортного средства находился 27-летний житель Красногвардейского района. Во время движения от Герасимовской улицы к проспекту маршала Блюхера под колеса его машины попала десятиклассница, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, где не было светофора. Школьница упала и ударилась головой, ее забрали в больницу на скорой помощи.

Врачи диагностировали у подростка сотрясение. В издании добавили, что, согласно базе данных, водитель Chevrolet в 2023-2024 годы один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, потому что остановился на пешеходном переходе.

20 февраля сообщалось, что школьники из Воронежа попали в больницу после наезда машины. Местный житель направлялся в сторону Краснознаменной улицы на ГАЗ-2834, но в какой-то момент на пешеходном переходе появились дети и 69-летний мужчина не пропустил их. На данный момент специалисты проводят проверку.

Ранее в Кургане семилетняя девочка неожиданно выбежала на дорогу и была сбита иномаркой.

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