Стало известно, каких сотрудников роботы не смогут заменить в ближайшие 50 лет

В ближайшие 50 лет роботы не смогут заменить сотрудников, работающих в сфере образования, медицины, недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса, в частности, не будут предоставлять услуги психологов, врачей, нянь, сиделок, служителей церкви. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Однако в некоторых областях искусственный интеллект уже может вытеснить человека. Например, его применяют в call-центрах. По мнению эксперта, замене на роботов могут подлежать бухгалтеры, нотариусы, юрисконсульты, копирайтеры, экскурсоводы, диспетчеры, штурманы, операционисты банков, библиотекари и логисты

«Компьютерные технологии способны смоделировать любую картинку. Это значит, что для художников, дизайнеров, каскадеров, монтировщиков декораций предложений на рынке труда будет гораздо меньше. Растет объем информации, и человек перестает с ним справляться. На замену приходят искусственные технологии, компьютер, который выполняет работу четко и быстро», — заключила Лоикова.

Исследование до этого показало, что большинство россиян не верят в том, что их руководителя может заменить искусственный интеллект (ИИ) – об этом заявили 53% участников опроса. Еще 35% сообщили, что готовы работать с ИИ в качестве начальника.

Ранее эксперт объяснил, может ли ИИ заменить врачей и лечить пациентов.