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В ООН заявили о праве Украины требовать возвращения беженцев для службы в армии

Леклер: Украина может требовать возвращения беженцев призывного возраста

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Gleb Garanich/Reuters

Украина имеет право на то, чтобы потребовать возвращения беженцев призывного возраста для дальнейшей службы в армии. Об этом заявил директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер, передает РИА Новости.

По словам Леклера, в случае призыва находящихся за рубежом украинцев будет открыт вопрос об их статусе и защите.

Дипломат добавил, что мобилизация не является преследованием беженцев с Украины, но при этом все еще существует право на отказ от службы по соображениям совести.

При этом в прошлой месяце секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов высказывал мнение, что принудительная мобилизация украинских беженцев, проживающих за рубежом, невозможна. По его словам, если украинский гражданин официально имеет статус беженца, «пострадавшего от военной агрессии», украинские власти не могут вмешаться.

17 января Федеральный суд Германии заявил о недопустимости экстрадиции, если она может привести к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу в условиях, когда отказ от нее будет означать наказание.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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