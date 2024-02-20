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В правительстве назвали сроки обеспечения газификации ДНР и Новороссии

Новак: программу газификации для жителей ДНР и Новороссии обеспечат с 1 июля

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Пресс-служба «Единой России»

Программа социальной газификации для жителей Донбасса и Новороссии будет обеспечена с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак во время пресс-конференции на международной выставке «Россия», сообщает ТАСС.

«Планируется, что с 1 июля текущего года будет обеспечена программа социальной газификации», – сказал Новак.

По его словам, на сегодняшний день в новых регионах прилагаются серьезные усилия по восстановлению и строительству газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. Местные власти разрабатывают региональные программы газификации в тесном сотрудничестве с операторами газоснабжения, подчеркнул вице-премьер.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в 2024 году компания вложит рекордную сумму в программу газификации регионов — 270 млрд руб.

При этом замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что газификация всей России, в том числе отдаленных населенных пунктов, бессмысленна.

Ранее в правительстве РФ заявили о планах троекратного увеличения производства СПГ.

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