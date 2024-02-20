Стали известны подробности инцидента со стрельбой около школы в Петербурге

Неизвестный, выстреливший в мужчину около петербургской школы, мог перепутать его с другим человеком. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, гражданин Узбекистана работал водителем у местного адвоката и отвозил детей в учебное заведение. Около здания кто-то выстрелил мужчине в затылок из пистолета Макарова. На месте нашли девятимиллиметровую гильзу.

На данный момент мужчина остается без сознания. Никто из детей не пострадал.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по факту произошедшего. На данный момент правоохранители осматривают место инцидента и выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось о том, что кто-то открыл стрельбу по мужчине около школы №622. После этого водителя заметили лежащим на дороге. Медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее блогер из Новосибирска устроил стрельбу из автомобиля и получил срок.