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Один из руководителей «Правого сектора»* попал в реанимацию после подрыва его авто

Пострадавший при взрыве активист «Правого сектора» Кручинин попал в реанимацию

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Один из руководителей «Правого сектора» (организация запрещена в России) Альберт Кручинин после взрыва его автомобиля попал в реанимацию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев отметил, что автомобиль принадлежал «Украинской добровольческой армии» (УДА). Он обратил внимание, что машина никогда не участвовала в реальных боях, а привлекалась для зачистки территорий.

Пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила, что мужчина и женщина пострадали в результате взрыва автомобиля в селе Гвардейское Одесской области Украины.

По информации ведомства, пострадавшие получили многочисленные травмы. При этом правоохранители не назвали имена пострадавших, но украинское издание «Страна.ua» заявило, в машине был Альберт Кручинин и его супруга Наталья.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге гражданин Украины получил срок за то, что переводил деньги «Правому сектору». По версии следствия, вместе с жителем Петербурга украинец оборудовал нарколабораторию в одном из домов на проспекте Луначарского. Там они производили мефедрон и отдавали местному жителю.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании россиян, передавших секретную информацию «Правому сектору».

*   организация запрещена в России
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