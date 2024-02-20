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Пьяный петербуржец из ревности напал на знакомого с ножницами

В Петербурге мужчина нанес знакомому несколько ударов ножницами в голову

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Depositphotos

В Петербурге мужчина серьезно пострадал после нападения знакомого с ножницами. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Красносельском шоссе. По версии правоохранителей, в этот день двое мужчин выпивали в квартире одного из них. В какой-то момент между петербуржцами возник конфликт, и гость схватился за ножницы. Предполагаемой причиной сложившейся ситуации стала ревность.

После драки на место приехали медики. Они госпитализировали хозяина квартиры с множественными колото-резаными ранениями головы и левого плеча. Пациент прибыл в больницу в тяжелом состоянии.

У второго участника конфликта обнаружили колотую рану бедра и ушибы. Мужчине оказали первую помощь и отпустили.

На данный момент нападавший находится в изоляторе. Правоохранители проводят необходимые мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хакассии мужчина напал с ножом на человека, который оказывал знаки внимания его дочери.

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