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На польско-украинской границе скопились 4 тысячи фур

На Украине заявили, что со стороны Польши в страну не могут въехать 4 тысячи фур

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Yan Dobronosov/Reuters

С польской стороны в очередях на въезд на Украину стоят уже четыре тысячи грузовиков. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил вице-президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Со стороны Украины на границе также скопилось много автомобилей, но многие водители предпочли ехать через Словакию и Венгрию — где в связи с этим тоже возникли затруднения в движении.

По оценке Балина, проблема с пересечением границ между Украиной и ЕС сохранится как минимум до 20 марта.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе с Польшей.

В тот же день стало известно, что польские фермеры на границе с Украиной заблокировали фуры с военной техникой.

19 февраля польские фермеры заявили о намерении полностью заблокировать границу с Украиной.

Ранее Еврокомиссия призвала Польшу обеспечить транзит грузов на Украину.

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