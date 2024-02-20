На польско-украинской границе скопились 4 тысячи фур

С польской стороны в очередях на въезд на Украину стоят уже четыре тысячи грузовиков. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил вице-президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Со стороны Украины на границе также скопилось много автомобилей, но многие водители предпочли ехать через Словакию и Венгрию — где в связи с этим тоже возникли затруднения в движении.

По оценке Балина, проблема с пересечением границ между Украиной и ЕС сохранится как минимум до 20 марта.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе с Польшей.

В тот же день стало известно, что польские фермеры на границе с Украиной заблокировали фуры с военной техникой.

19 февраля польские фермеры заявили о намерении полностью заблокировать границу с Украиной.

Ранее Еврокомиссия призвала Польшу обеспечить транзит грузов на Украину.