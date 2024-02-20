Юристы объяснили, в каких случаях за разглашение размера зарплаты могут уволить

Работодатели в России по закону могут устанавливать режим коммерческой тайны в отношении численности коллектива, условий и системы оплаты труда. За разглашение размера зарплаты коллег в этом случае может грозить ответственность, особенно если речь идет о сотрудниках, имеющих доступ к персональным данным работников, объяснила эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева в беседе с телеканалом «360».

При разглашении размера зарплат нужно выяснить, предусмотрена ли ответственность за это в документах компании. Как пояснила Яковлева, объяснений потребуют от тех, кто имеет доступ к персональным данным работников – главбухов, кадровиков, финансовых директоров.

«Можно привлечь за разглашение индивидуальной заработной платы, которую рассчитывают при различных обстоятельствах», — добавила юрист.

При этом она привела пример: если один менеджер узнал размер зарплаты от другого и рассказал третьим лицам, то нарушения в этом нет, так как у него не было доступа к этой информации и не располагает достоверными данными.

В некоторых случаях разглашение конфиденциальных данных грозит дисциплинарным взысканием вплоть до увольнения, добавила Яковлева. В этом случае сначала нужно будет доказать, что работник действительно нарушил правила и причинил урон компании.

«При этом необходимо соблюсти процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности, как минимум: соблюсти сроки, запросить объяснение, оценить наличие уважительных или неуважительных причин, то есть при каких обстоятельствах сотрудник так поступил, а также учесть тяжесть совершенного поступка», — заключила она.

Напомним, накануне в Госинспекции труда по Нижегородской области россиян предупредили об ответственности за разглашение зарплат коллег. Однако подчеркивается, что увольнение грозит, если в нормативном акте работодателя прописан запрет на такие действия и сотрудник ознакомлен с документом.

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