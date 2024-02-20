Москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные

На этой неделе в центре европейской части России установилась обычная февральская погода, однако местами наблюдаются отклонения в сторону морозов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ближе к праздникам в столицу придет «мягкая», теплая погода, которая задержится на все выходные, пообещал он в беседе с RT.

Сегодня по всей Центральной России температура воздуха на 3-4 градуса ниже нормы, в том числе в Москве, отметил Вильфанд. Однако уже с завтрашнего дня начнутся изменения циркуляции. Центр европейской России станет зоной противодействия двух барических образований – антициклона с Востока и циклона с Запада, отметил Вильфанд.

«Борьба происходит именно в центре европейской России. Сегодня ночью будет -7...-9 °С, а завтра днем температура будет -1...-3 °С, по области до -6 °С, — пояснил он. — С четверга будет заметное повышение температуры. В ночь на четверг -2...-4 °С, а днём от 0 °С до +2 °С. Связано это с тем, что воздушные массы будут перемещаться с Атлантики».

В пятницу, 23 февраля, погода в Москве будет очень мягкой, пообещал синоптик. Так, ночью, по его прогнозу, температура воздуха будет на уровне 0 °С, а днем – до +4 °С. Это тепло задержится в столице на все выходные, заключил синоптик.

Напомним, синоптики считают маловероятной раннюю весну в Москве. По прогнозу, финал зимы в столице не будет морозным, однако потепление будет наступать постепенно.

Россиян ранее предупредили о сложной ситуации с половодьем этой весной.