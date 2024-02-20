Работник российской птицефабрики вынес на себе 7,5 кг курятины, примотав ее пленкой

В Перми 41-летнего работника птицефабрики будут судить за попытку кражи курятины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полиция установила, что инцидент произошел в сентябре 2023 года. Пермяк во время ночной смены на птицефабрике при перевозке продукции из холодного цеха в упаковочный, забрал несколько туш цыпленка, положил их в полиэтиленовые пакеты и спрятал под одежду. А позже переложил их в личный шкафчик, откуда достал их в конце смены. Мужчина примотал пакеты к ногам с помощью стретч-пленки и попытался вынести украденное мясо в территории работы, но сотрудника поймала служба безопасности предприятия и сообщила о случившемся в полицию.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу».

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