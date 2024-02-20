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В Госдуме заявили, что не запретят СМИ цитировать иноагентов

Депутат Пискарев: цитирование иноагентов не будет нарушать запрет на рекламу

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Нина Зотина/РИА Новости

Если СМИ будут цитировать материалы иностранных агентов, то это не подпадет под будущий запрет на их рекламу. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, которого цитирует ТАСС.

«Нет. (Нарушением будут считать публикацию) только в рекламных целях, в целях привлечения аудитории для того, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов», — объяснил депутат при ответе на соответствующий вопрос.

Законопроект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов, а также рекламирования ресурсов этих лиц в средствах массовой информации, внесли в Госдуму 19 февраля.

О том, что в нижней палате парламента обсуждают проект о введении запрета на размещение рекламы на сайтах и каких-либо других интернет-площадках иноагентов, 10 февраля сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что депутаты хотят лишить тех, кто действует «в интересах недружественных государств», всех источников дохода на территории России. Володин подчеркнул, что нарушителей запрета на размещение рекламы будет ждать серьезное наказание.

Ранее стало известно, что в список «запрещенных» персон внесут еще 200 россиян.

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