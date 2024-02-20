Исследователи выяснили, как россияне относятся к профессиональному геймингу

Две трети россиян положительно относятся к киберспорту и поддерживают его развитие. Такие данные опубликовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей о том, какие навыки могут развивать онлайн-игры и смогут ли они заменить обычный спорт.

Около 37% тех, кто поддерживает киберспорт, любят онлайн-игры, 21% считают профессиональный гейминг хорошим выбором для подростков, а 9% участвуют в киберспортивных соревнованиях.

Также 33% респондентов считают, что турниры среди геймеров нельзя называть спортивными. Почти половина (58%) опрошенных называют киберспорт обычным развлечением, 29% заявили, что им скучно смотреть подобные соревнования, 9% не нравятся видеоигры, а 4% сомневаются, что киберспорт может помочь развивать полезные навыки.

Самой популярной киберспортивной дисциплины стали шутеры (42% опрошенных), 28% выбрали стратегии, 10% — MOBA (онлайн-битва на арене). Также 10% выбрали футбольные симуляторы, а 5% — файтинги.

В ходе опроса респонденты также рассказали, какие полезные навыки может развить киберспорт. Чуть меньше половины (42%) респондентов считают, что гейминг повышает скорость обработки информации, 23% назвали тренировку реакции, 19% считают, что гейминг развивает логику, 11% — воображение, а 5% — сосредоточенность и внимание.

Напомним, с 21 февраля по 3 марта в Казани впервые пройдут международные соревнования «Игры Будущего».

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 8 по 15 февраля. Всего в опросе приняли участие 20 305 интернет-пользователей.