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Россиянам рассказали, какие продукты помогут поддерживать красоту волос

Диетолог Шахова: орехи и семена помогут поддерживать красоту волос

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Depositphotos

Орехи, семена, рыбу, бобовые, овощи и фрукты, яйца, молочные продукты и зеленые овощи полезно включать в свой рацион для поддержания красоты волос. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Марина Шахова.

По ее словам, для здоровья волос важно получать с продуктами Омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, витамин Е, витамин С, цинк и железо.

«Витамин А имеет важное значение для здоровья кожи головы и волос. Он способствует производству себума, естественного масла, которое поддерживает влагу в коже головы, предотвращая ее сухость и перхоть. Витамин А также необходим для роста и поддержания здоровья волос. Хорошие источники витамина А включают морковь, тыкву, сладкий картофель, шпинат и манго» — добавила эксперт.

При этом Шахова подчеркнула, что алкоголь, продукты, богатые сахаром, а также жирная и обработанная еда могут негативно сказаться на волосах, в том числе, способствовать их выпадению.

Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS), до этого показало, что живущие в кишечнике человека микробы влияют на развитие, тяжесть и прогрессирование кожных заболеваний.

Ранее трихолог рассказала о преимуществах шелковой наволочки для волос.

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