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В России введут наказание за отрицание геноцида в Великой Отечественной войне

«Известия»: ГД хочет ввести наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

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Depositphotos

В Государственную думу внесут законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля.

Уточняется, что с 2020 года подобные факты были установлены судами в 13 регионах России: Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской областях.

В начале февраля сообщалось, что в Курском областном суде прошло итоговое заседание по делу о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны.

Как передавала пресс-служба проекта «Без срока давности», судья удовлетворила заявление, которое было подготовлено и направлено в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Так, действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Курской области в 1941-1943 годах были признаны геноцидом национальных, этнических и расовых групп народов Советского Союза. При этом их преступления были названы планом уничтожить местное население путем его изгнания и истребления для колонизации территории.

Ранее в Минске презентовали школьные учебники о геноциде белорусского народа.

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