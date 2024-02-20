На Украине хакеры атаковали еще одно СМИ

Неизвестные лица незаконно получили доступ к трансляции украинского телеканала «Эспрессо». Об этом сообщила его пресс-служба.

В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что в понедельник около 19:30 (20:30 по московскому времени) хакеры смогли вмешаться в эфирное вещание канала «Эспрессо». По информации телеканала, нарушители показали короткий видеоролик, в котором утверждалось о причастности США к боевым действиям на Украине.

Это не первый случай атаки на украинские СМИ в последние дни. 18 февраля издания «Украинская правда» и Liga.net также сообщили о взломе своих страниц в социальной сети X. По данным изданий, на их аккаунтах появилась информация о том, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины, находившиеся в Авдеевке, понесли потери более чем 1,5 тыс. человек и в панике покинули город.

Согласно данным министерства обороны России, 17 февраля подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь территории. Потери Вооруженных сил Украины за бои за город только за последние сутки превысили 1,5 тыс. военнослужащих. Авдеевка расположена в 13 км к северу от Донецка.

В США назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом.

Ранее украинские военные рассказали о проблемах при выводе войск из Авдеевки.