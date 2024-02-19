Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ГУР Украины назвало возможное обстоятельство убийства пилота Кузьминова в Испании

ГУР Украины: пилот Кузьминов мог быть убит в Испании из-за бывшей девушки

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов мог быть убит в Испании из-за девушки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на ГУР Украины.

Сообщается, что мужчина отказался жить на Украине и переехал в Испанию. По данным ГУР Украины, его застрелили после того, как он пригласил к себе бывшую девушку.

По данным украинского издания, неподалеку от дома Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос нашли сожженную машину, на которой, вероятно, передвигались застрелившие его киллеры.

В сентябре ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

Ранее гражданская гвардия Испании не подтвердила убийство пилота Кузьминова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами