ГУР Украины назвало возможное обстоятельство убийства пилота Кузьминова в Испании

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов мог быть убит в Испании из-за девушки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на ГУР Украины.

Сообщается, что мужчина отказался жить на Украине и переехал в Испанию. По данным ГУР Украины, его застрелили после того, как он пригласил к себе бывшую девушку.

По данным украинского издания, неподалеку от дома Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос нашли сожженную машину, на которой, вероятно, передвигались застрелившие его киллеры.

В сентябре ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

Ранее гражданская гвардия Испании не подтвердила убийство пилота Кузьминова.