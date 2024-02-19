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В российском регионе трое рабочих пострадали при запуске оборудования

В Саратовской области трое рабочих пострадали при запуске оборудования

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РИА «Новости»

В Саратовской области трое рабочих пострадали во время пробного запуска оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромэнерго региона.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Балаково. При пробном пуске оборудования трое рабочих получили травмы.

Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются. Информации о состоянии пострадавших на данный момент не поступало.

До этого в Тульской области чесальный станок засосал рукав и оторвал руку сотруднику завода. Начальник смены в цеху нетканой продукции чистил оборудование, которое еще не полностью остановилось.

Ранее россиянину оторвало палец цепью от снегохода.

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