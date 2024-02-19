В Белгороде второй раз за сутки звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки звучит сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жителям города посоветовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или убежищах и держаться подальше от стекол.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность в 17:46 по мск. Отбой тревоги прозвучал через 10 минут.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. В городе повредили торговый центр, один из ударов пришелся на стадион школы. Всего взрывная волна разрушила семь частных жилых домов, в пяти многоквартирных — выбила окна. По данным Минобороны, обстрел велся из РСЗО чешского производства RM-70 «Вампир».

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.