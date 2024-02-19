Охранники избили посетителя бара в Воронеже, его друг получил химический ожог обоих глаз

В Воронеже молодые люди пострадали от рук охранников бара. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Конфликт между сотрудникам ЧОПа и пострадавшими произошел 18 февраля в баре на Плехановской улице. По некоторым данным, охранники потребовали с посетителя, который уронил микрофон, 50 тыс. рублей. Молодой человек позвонил своему товарищу, тот порекомендовал ему ничего не платить и ехать домой.

«После этого он позвонил и сказал, что его не выпускают. Я сказал ему, что сейчас вернусь за ним», — рассказывает один из пострадавших.

Когда мужчина приехал в бар, его друг уже лежал на полу и терпел удары. После просьбы остановиться охранники брызнули слезоточивым газом в лицо приятелю жертвы. Судя по кадрам, избиение неаккуратного посетителя продолжилось на улице, друг потерпевшего вновь попытался помешать нападавшим, те опять обрызгали его из баллончика.

«Нас обоих увезли на скорой с множественными травмами. Уже написано заявление в полицию», — отметил мужчина.

Как стало известно позднее, сотрудники медучреждения передали правоохранителям информацию о 27-летнем пациенте с ожогом роговицы обоих глаз. Сейчас полицейские устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее блогер из Нижнего Новгорода рассказала о травмах, полученных ею в баре от рук охранников.