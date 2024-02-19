Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан», — указано в перечне поручений.

Документ обращает особое внимание на граждан, имеющих невысокий уровень дохода. В целом поручение направлено на снижение уровня бедности.

Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должны уделить особое внимание поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года.

Также в поручении затронут вопрос укрепления финансового экономического и технологического суверенитета страны. Путин поручил кабмину и ЦБ России сделать акцент на развитие международных платежей.

16 февраля стало известно, что в России сократилась естественная убыль населения.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.