Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Грабитель изнасиловал 80-летнюю женщину, ворвавшись к ней домой в поисках драгоценностей

Во Франции задержали мужчину, который изнасиловал 80-летнюю женщину в ее доме

close
100%
Christophe Ena/AP

На юге Франции бандит изнасиловал 80-летнюю женщину, проникнув к ней в дом с целью ограбления. Об этом сообщает actu17.

17 февраля пенсионерка была изнасилована в своем доме в департаменте Буш-дю-Рон. Днем к ней через оставленную открытой дверь ворвался незнакомец и спросил у хозяйки, где она прячет деньги и ювелирные украшения. Однако ничего ценного в доме у женщины не оказалось.

Тогда злоумышленник толкнул пострадавшую на кровать и набросился на нее. Он изнасиловал женщину, забрал у нее телефон и покинул место преступления. Потрясенная жертва прибежала к одной из своих соседок, а та обратилась в полицию.

На следующий день 35-летний подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Ранее в Ленобласти на пенсионера напали двое в балаклавах и связали его, потребовав деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами