Грабитель изнасиловал 80-летнюю женщину, ворвавшись к ней домой в поисках драгоценностей

На юге Франции бандит изнасиловал 80-летнюю женщину, проникнув к ней в дом с целью ограбления. Об этом сообщает actu17.

17 февраля пенсионерка была изнасилована в своем доме в департаменте Буш-дю-Рон. Днем к ней через оставленную открытой дверь ворвался незнакомец и спросил у хозяйки, где она прячет деньги и ювелирные украшения. Однако ничего ценного в доме у женщины не оказалось.

Тогда злоумышленник толкнул пострадавшую на кровать и набросился на нее. Он изнасиловал женщину, забрал у нее телефон и покинул место преступления. Потрясенная жертва прибежала к одной из своих соседок, а та обратилась в полицию.

На следующий день 35-летний подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Ранее в Ленобласти на пенсионера напали двое в балаклавах и связали его, потребовав деньги.