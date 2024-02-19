Московская школьница прыгнула в сугроб и сломала позвоночник

В Москве первоклассница прыгнула в сугроб во время игры и сломала позвоночник. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Бескудниковском бульваре. Семилетняя девочка пришла в гости к подруге, и они решили сыграть в игру, подразумевающую прыжки в сугроб с балкона на втором этаже. Школьница прыгнула, но вылезти из снега уже не смогла.

Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом двух позвонков и перелом пяточных костей со смещением. Сообщается, что в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Прочие детали инцидента на данный момент не уточняются.

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