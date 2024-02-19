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Мужчина угнал автомобиль, устроил ДТП и чудом выжил, сорвавшись с 60-метровой скалы

В США турист угнал автомобиль и упал с 60-метровой высоты на дно каньона

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John Raoux/AP

Посетитель Йосемитского национального парка в Калифорнии угнал автомобиль сотрудника заповедника и чудом остался в живых. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры США.

Инцидент произошел еще в конце 2022 года. 26 декабря 28-летний Кристиан Клаустро гулял по парку и увидел стоящую на обочине машину рейнджера. Тот покинул салон на пару минут, чтобы убрать с проезжей части велосипед.

Молодой человек воспользовался ситуацией и завладел чужим транспортным средством. За ним погнались правоохранители, и угонщик не справился с управлением. Он выехал на мост, нарушив ПДД, и столкнулся с другим автомобилем лоб в лоб, а затем съехал с обрыва и упал на дно каньона с 60-метровой высоты.

Недавно чудом уцелевшему мужчине предъявили обвинения. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тыс. только по одному из пунктов. Судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее пассажиры напали на таксиста, который якобы слишком медленно ехал, и угнали его машину.

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