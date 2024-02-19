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Забытый на год лотерейный билет принес владельцу новый автомобиль

UPI: американец нашел свой прошлогодний лотерейный билет и выиграл автомобиль

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Nebraska Lottery

Забытый лотерейный билет принес мужчине из США новый автомобиль, пишет UPI.

Лукас Свартаут рассказал, что в прошлом году купил лотерейный билет и положил его в бардачок в своей машине, благополучно про него забыв. Мужчина вспомнил о нем только в феврале 2024 года, когда наводил порядок в автомобиле.

«Я чистил свой бардачок и нашел там билет», — вспоминает Лукас.

Мужчина решил все-таки стереть защитное поле с выигрышем на билете и с удивлением обнаружил, что стал обладателем нового автомобиля. Правда, Лукас пока не знает, что делать с машиной — продать ее или оставить для личного пользования.

Ранее британка выиграла в лотерею крупную сумму денег и рассорилась с семьей. Женщина рассказала, что ее родные стали «требовательными и жадными». Вскоре они перестали разговаривать с ней.

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