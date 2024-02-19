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Пожар в выселенной шестиэтажке на севере Москвы локализовали

МЧС: пожар в выселенной шестиэтажке на севере Москвы локализовали

На севере Москвы локализовали пожар в шестиэтажном выселенном здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

«Принятыми мерами пожар локализован», — заявили в министерстве.

Уточняется, что в расселенном доме горит мусор, пожар локализован на 200 квадратных метрах. На месте работают 57 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее 19 февраля стало известно, что, что в Москве произошел крупный пожар на 6 этаже в бывшем общежитии университета на 1-м Балтийском переулке.

До этого сообщалось, что пожарные Новосибирска эвакуировали ребенка с крыши горящего дома. Инцидент произошел на улице Инской. Во время пожара мальчик вышел на кровлю трехэтажного здания. Во время тушения с ним на связи постоянно находился диспетчер.

Накануне жители Северного Чертаново сообщили о крупном пожаре в одном из жилых домов.

Ранее власти Кстово заявили, что «не уполномочены комментировать хлопки и прочее».

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