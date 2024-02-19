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Волков в Карелии ловят две бригады охотников, жителей призвали защитить своих собак

«360»: на поимку волков, задравших 25 собак, направили вторую бригаду охотников

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Daniel Stahler/NPS

Волки в поселке Реболы загрызли 25 собак, которых оставили на улице на привязи. На поимку хищников направили вторую бригаду охотников, а жителей предупредили об опасности и призвали защитить своих собак и закрыть их в вольеры, а не оставлять на цепи, сообщила глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая телеканалу «360».

«Получается, вся Карелия сейчас в таком состоянии. У нас полуостров, можно сказать, и [волки] к нам каждый год приходят. Просто сейчас действительно в большом количестве», — рассказала Седлецкая.

По ее словам, жителей уже просили укрыть своих собак, однако они не послушались. Волки растерзали именно тех животных, которых оставили на привязи, – чиновница сравнила их с приманкой, отметив, что волки не трогают вольных животных, а ищут легкую добычу.

Седлецкая также рассказала, что в поселок приезжала группа охотоведов из пяти человек, однако им удалось подстрелить только одного самца волка. Она предположила, что волков немного и вокруг поселка ходят порядка трех особей.

Напомним, жители поселка рассказывали, что волки съели 20 собак до приезда охотоведа и пять – сразу после. Сообщалось о ликвидации двух волков, остальных отловить пока не смогли.

Ранее страховая компания в Грузии потребовала предъявить 70% останков съеденной волками коровы.

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