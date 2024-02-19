Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский школьник вышел на прогулку с другом через окно

В Екатеринбурге школьник вышел на прогулку с другом через окно

close
100%
E1.RU' class="item-image" >
Читатель E1.RU

В Екатеринбурге местный житель заснял, как мальчик из соседнего дома выходит на улицу через окно. Запись опубликовало издание E1.ru.

На кадрах школьник вылезает из окна второго этажа, спускается на табличку с адресом, некоторое время стоит на ней, держась за внешний подоконник окна, а затем прыгает в сугроб. Внизу мальчика ждет друг, вместе с которым они уходят гулять.

По словам екатеринбуржца, все произошло 19 февраля, мальчик выпрыгнул из окна дома 14 по улице 40-летия комсомола.

Ранее в ХМАО подросток выпрыгнул с пятого этажа в сугроб ради лайков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами