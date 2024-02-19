Российский школьник вышел на прогулку с другом через окно

В Екатеринбурге местный житель заснял, как мальчик из соседнего дома выходит на улицу через окно. Запись опубликовало издание E1.ru.

На кадрах школьник вылезает из окна второго этажа, спускается на табличку с адресом, некоторое время стоит на ней, держась за внешний подоконник окна, а затем прыгает в сугроб. Внизу мальчика ждет друг, вместе с которым они уходят гулять.

По словам екатеринбуржца, все произошло 19 февраля, мальчик выпрыгнул из окна дома 14 по улице 40-летия комсомола.

Ранее в ХМАО подросток выпрыгнул с пятого этажа в сугроб ради лайков.