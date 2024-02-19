Молодым IT-специалистам рассказали о преимуществах работы в Москве

Молодым IT-специалистам и сотрудникам игровой индустрии следует искать работу именно в Москве, потому что это даст им ряд преимуществ. Об этом RuNews24 рассказал эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Павел Андреев.

По его словам, к очевидным плюсам относится то, что такие специалисты смогут получать более высокую заработную плату, а также работать в условиях подходящей для развития инфраструктуры. Помимо этого, преимуществом является нетворкинг, отметил эксперт.

«Нетворкинг в профессиональной среде позволяет обеспечивать себя полезными знакомствами, которые могут способствовать быстрому развитию карьеры. Именно за этим в Москву в основном едут специалисты со всей страны», — сказал Андреев.

Он добавил, что современный рабочий процесс позволяет сотрудникам выполнять свои задачи из «любой точки земного шара». Однако пока многие работодатели продолжают стремиться перевозить сотрудников в столичные офисы, заключил эксперт.

13 февраля сообщалось, что российские IT-компании активно переходят на отечественные кадры, отказываясь от привлечения дорогостоящих релокантов. Вместо этого они ищут специалистов в регионах России.

Ранее в Госдуме назвали причину массового возвращения IT-специалистов в Россию.