В Москве произошел крупный пожар в здании бывшего общежития университета

В Москве произошел крупный пожар на 6 этаже в бывшем общежитии университета на 1-м Балтийском переулке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Госавтоинспекция ГИБДД в своем Telegram-канале сообщила об ограничении движения транспорта возле места происшествия.

«В связи с возгоранием нежилого здания перекрыто движение по 1-му Балтийскому переулку в районе дома 6/21 от улицы Часовая до улицы Усиевича», — говорится в сообщении ГИБДД.

Отмечается, что на месте происшествия дежурят несколько экипажей. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд спецтранспорта для тушения пожара.

До этого пожарные Новосибирска эвакуировали ребенка с крыши горящего дома. Инцидент произошел на улице Инской. Во время пожара мальчик вышел на кровлю трехэтажного здания. Во время тушения с ним на связи постоянно находился диспетчер.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.