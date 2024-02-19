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Россия при помощи Катара передала Украине 11 детей

Львова-Белова: Россия передала Украине при посредничестве Катара 11 детей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Россия с помощью Катара передала Украине 11 детей, которые воссоединились со своими семьями в катарском посольстве в Москве. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

«Сегодня 11 детей — это самая большая группа, у каждого своя история. Есть два ребенка с инвалидностью. Хочу выразить огромную благодарность посольству Катара, вам лично за организацию процесса», — сообщила Львова-Белова.

При этом посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани сообщил, что страна всегда защищает права детей. Он также поблагодарил российскую сторону за содействие.

До этого Львова-Белова заявила, что Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. По ее словам, с первых дней СВО с помощью волонтеров и активистов на Украине создаются проекты по поиску данных о детях, принимались и принимаются методы по воссоединению семей, в том числе с участием Международного Комитета Красного Креста. Несмотря на это, Украина продолжает заниматься «мифотворчеством и имитацией заботы о детях», высказала свое мнение омбудсмен.

Ранее омбудсмен Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от абортов.

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