Россия при помощи Катара передала Украине 11 детей

Россия с помощью Катара передала Украине 11 детей, которые воссоединились со своими семьями в катарском посольстве в Москве. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

«Сегодня 11 детей — это самая большая группа, у каждого своя история. Есть два ребенка с инвалидностью. Хочу выразить огромную благодарность посольству Катара, вам лично за организацию процесса», — сообщила Львова-Белова.

При этом посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани сообщил, что страна всегда защищает права детей. Он также поблагодарил российскую сторону за содействие.

До этого Львова-Белова заявила, что Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. По ее словам, с первых дней СВО с помощью волонтеров и активистов на Украине создаются проекты по поиску данных о детях, принимались и принимаются методы по воссоединению семей, в том числе с участием Международного Комитета Красного Креста. Несмотря на это, Украина продолжает заниматься «мифотворчеством и имитацией заботы о детях», высказала свое мнение омбудсмен.

Ранее омбудсмен Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от абортов.