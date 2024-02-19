Карманник украл у москвича телефон, помогая ему очистить одежду от снега

В Москве задержали карманника, который предложил прохожему помощь и украл у него телефон. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Кража, которую зафиксировала камера видеонаблюдения, произошла в Большом Златоустинском переулке. Прохожий подошел к 32-летнему москвичу и предложил стряхнуть снег, прилипший к его куртке. За пару секунд он вытащил из кармана мобильный телефон стоимостью 128 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

По данным ведомства, личность вора оперативно установили. Им оказался 40-летний приезжий, временно проживающий в столице. Как уточняется, к моменту задержания мужчина уже успел продать похищенный гаджет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее неизвестный украл у москвича рюкзак с 33 млн рублей в День влюбленных.