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Тренер фитнес-клуба ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию

Shot: в Москве тренер фитнес-клуба потеряла сознание на беговой дорожке

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В Москве сотрудница фитнес-клуба «Спринт» получила тяжелую травму головы во время занятий. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в фитнес-клубе на Семеновской улице, 37-летняя тренер занималась на беговой дорожке, внезапно у нее начались судороги. Женщина вылетела с дорожки, упала и ударилась головой о блин для штанги.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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