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Судно Rubymar получило повреждения из-за атаки хуситов

Reuters: британский Rubymar поврежден из-за атаки хуситов

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Грузовое британское судно Rubymar подтвердило получение серьезных повреждений из-за атаки хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу безопасности судна.

По информации агентства, экипаж судна успел эвакуироваться. Отмечается, что хуситы выпустили по судну две ракеты из Йемена.

«Мы не уверены [в состоянии корабля]. Сейчас на борту никого нет. Владельцы и менеджеры рассматривают варианты буксировки», — поделился представитель морской охранной компании LSS-SAPU.

Он добавил, что судно получило удар в корму, на борту нет ничего легковоспламеняющегося.

До этого ТАСС сообщало, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате этого оно получило серьезные повреждения и может затонуть.

Телеканал Al Masirah сообщал, что Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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