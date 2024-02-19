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В Петербурге в здании автосервиса произошел крупный пожар

В поселке Бугры горит автосервис

В Петербурге пожарные ликвидируют возгорание в автосервисе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Шоссейной улице поселка Бугры. В здании обрушилась крыша, огонь перекинулся на другие объекты на территории.

Причиной стал взорвавшийся баллон. На данный момент специалисты работают на расстоянии, так как сохраняется угроза повторных хлопков.

Как сообщает 78.ru, ранг пожара повысили до №2. На месте работают пожарные из службы «Леноблпожспас».

На данный момент площадь пожара неизвестна. По словам очевидцев, никто не пострадал. В беседе с журналистами владельцы сервиса заявили, что причиной стала загоревшаяся машина.

Ранее красноярец поджег автобус на АЗС после того, как поссорился с женщиной.

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