Россиянка отсудила 300 тыс. рублей после падения из электрички

В Омской области суд обязал железнодорожного перевозчика выплатить компенсацию морального вреда местной жительнице, которая упала из электрички. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 сентября 2022 года. Женщина ехала в электричке «Кормиловка-Омск», выходя на станции «2716 км», пассажирке пришлось спрыгнуть из вагона на землю, так как посадочная платформа отсутствовала. В итоге омичка получила повреждения, которые медики оценили как тяжкий вред здоровью. Пострадавшей потребовалось более шести месяцев, чтобы восстановить здоровье.

После случившегося женщина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования пострадавшей частично и обязал транспортную компанию АО «Омск-Пригород» выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, а также штраф 100 тыс. рублей за оказание услуг ненадлежащего качества.

Ранее российский школьник, которого незаконно высадили из автобуса, получил денежную компенсацию.