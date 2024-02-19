В Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь

В Москве мужчина почти шесть лет насиловал свою маленькую дочь и записывал происходящее на видео. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России.

50-летний москвич годами совершал насильственные действия в отношении маленькой дочери в квартире на Бирюлевский улице. Изнасилования продолжались с июня 2018 года по январь 2024-го. Как уточняется, пострадавшей на тот момент еще не было 14 лет.

В конце концов девочка рассказала своей знакомой о том, что происходит у нее дома, та немедленно обратилась в полицию. Вскоре отца-педофила задержали и обвинили в изнасиловании потерпевшей, изготовлении порнографических материалов, а также совершении иных действий сексуального характера. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее в Липецке за развращение школьниц задержали судимого насильника.