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В Липецке за развращение школьниц задержали судимого насильника

В Липецке задержан мужчина, который домогался детей на улице

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в развратных действиях против несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По данным следствия, житель Липецка встретил на улице двух несовершеннолетних девочек, которые возвращались домой из школы, мужчина совершил в отношении девочек развратные действия и скрылся.

Пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, семьи обратились с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, он заключен под стражу, известно, что злоумышленник уже имел проблемы с законом и был судим за изнасилование. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кирове педагог домогался школьниц-близнецов на дополнительных занятиях.

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