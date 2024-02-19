В Липецке за развращение школьниц задержали судимого насильника

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в развратных действиях против несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По данным следствия, житель Липецка встретил на улице двух несовершеннолетних девочек, которые возвращались домой из школы, мужчина совершил в отношении девочек развратные действия и скрылся.

Пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, семьи обратились с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, он заключен под стражу, известно, что злоумышленник уже имел проблемы с законом и был судим за изнасилование. Возбуждено уголовное дело.

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