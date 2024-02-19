В соцсетях раскритиковали тренера по боксу, разрешившего детям спарринговаться до крови

Пользователи соцсетей раскритиковали тренера по боксу, разрешившего детям спарринговаться до крови, пишет LADBible.

Кадры с детьми, у которых разбитые лица после спарринга на боксе, опубликовал в соцсетях мужчина по имени Генри Рамирес.

«Люди подумают, что мы издеваемся над детьми, но эти ребята действительно молодцы», — подписал публикацию тренер.

Дети находились в специальной защитной экипировке, однако пользователи соцсетей все равно раскритиковали их тренера за чрезмерную жестокость. Люди переживают, что удары в голову в таком раннем возрасте могут спровоцировать у детей серьезные проблемы в будущем.

Позже Рамирес ответил критикам, рассказав им, что без спаррингов невозможно научиться боксу. А на ринг на его тренировках выходят только подготовленные дети.

«Мы никогда не возьмем ребенка на соревнования, пока он не проявит себя в зале», — добавил он.

Ранее в соцсетях раскритиковали певицу Бейонсе за выход в жакете на голое тело.