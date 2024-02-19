Россиянин год насиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В Красногвардейском районе Петербурга задержан мужчина, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью сожительницы. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы поступила информация о том, что 30-летний петербуржец в течение года насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, 45-летняя мать девочки в полицию не обращалась.

Школьницу изъяли из семьи, девочка находится в центре помощи семье и детям, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Карелии педофил спаивал и насиловал детей.