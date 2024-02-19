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Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Жителя Ижевска подозревают в работе на украинские спецслужбы

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Пресс-служба ФСБ России

Жителя Ижевска задержали в рамках дела по статье о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По версии правоохранителей, мужчина выполнял действия по указанию спецслужб Украины. Его деятельность была направлена на «нанесение ущерба безопасности» России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит срок до 20 лет.

До этого дело о подготовке к госизмене завели на жителя Коми. Как полагают правоохранители, мужчина принес присягу верности объединению, признанному в России террористическим. После этого он сфотографировал один из объектов инфраструктуры Сыктывкара. Материалы в последствии кураторы планировали использовать для диверсий.

Мужчину задержали в Белгороде, через который он хотел попасть на Украину.

Ранее жителя Омска приговорили к 16 годам колонии за госизмену и диверсию.

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