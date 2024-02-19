Омбудсмен заявила о преследовании Украиной семей, взявших под опеку детей из Донбасса

Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По ее словам, с первых дней СВО с помощью волонтеров и активистов на Украине создаются проекты по поиску данных о детях, принимались и принимаются методы по воссоединению семей, в том числе с участием Международного Комитета Красного Креста.

Несмотря на это, Украина продолжает заниматься «мифотворчеством и имитацией заботы о детях», высказала свое мнение омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что приемным семьям угрожают в социальных сетях, по телефону, выкладывают в открытый доступ юридическую информацию, персональные сведения, запугивают проживающих в таких семьях детей, а в некоторых случаях и похищают ребенка.

Омбудсмен напомнила, что Украина вышла из Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Это усложняет решение семейных споров и работу по воссоединению семей, которую российская сторона ведет по поручению президента Владимира Путина.

В декабре прошло года Львова-Белова сообщала, что с начала специальной военной операции при участии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 48 детей вернулись в свои семьи на Украине и в других странах.

Ранее омбудсмен Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от абортов.