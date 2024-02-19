Создана комиссия для расследования инцидента в мелитопольской школе

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что по факту инцидента в детско-юношеской спортивной школе в Мелитополе создана комиссия по расследованию происшествия.

17 февраля в результате нарушения правил обращения с оружием и предметами в спортшколе во время турнира по самбо произошла детонация боеприпаса.

Губернатор рассказал, что состоялось первое заседание комиссии, с должностных лиц взяли пояснения относительно произошедшего, «проводится проверка бездействия при организации мероприятия».

«Это вопиющий случай халатного отношения к своим обязанностям. Разбирательство держу на личном контроле, будут приняты соответствующие решения в отношении всех ответственных», — добавил Балицкий.

Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате инцидента шесть человек, включая двух детей, были ранены осколками стекол.

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