Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Создана комиссия для расследования инцидента в мелитопольской школе

Балицкий: по факту инцидента в школе в Мелитополе создана комиссия

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что по факту инцидента в детско-юношеской спортивной школе в Мелитополе создана комиссия по расследованию происшествия.

17 февраля в результате нарушения правил обращения с оружием и предметами в спортшколе во время турнира по самбо произошла детонация боеприпаса.

Губернатор рассказал, что состоялось первое заседание комиссии, с должностных лиц взяли пояснения относительно произошедшего, «проводится проверка бездействия при организации мероприятия».

«Это вопиющий случай халатного отношения к своим обязанностям. Разбирательство держу на личном контроле, будут приняты соответствующие решения в отношении всех ответственных», — добавил Балицкий.

Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате инцидента шесть человек, включая двух детей, были ранены осколками стекол.

Ранее подросток из Нижнего Новгорода поджег петарду на фуд-корте и устроил взрыв в ТРЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами