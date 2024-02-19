В Татарстане мужчина ударил женщину в горло разбитой бутылкой

В Нижнекамске уличная ссора закончилась трагедией: мужчина напал на женщину с разбитой бутылкой и ранил ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Новости».

Инцидент произошел во дворе дома 92 по проспекту Мира 18 января. На кадрах опубликованного видео женщина и несколько мужчину громко ругаются у автомобиля с использованием нецензурной лексики. В какой-то момент слышен звук разбившегося стекла, после чего один из мужчин набрасывается на женщину: та хватается за горло. Слышны крики о вызове «скорой».

В пресс-службе полиции города в беседе с изданием Kazanfirst подтвердили факт инцидента.

«Девушка и ее приятель получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в МВД.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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